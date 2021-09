Kraj prijelaznog roka označio je veliko razočaranje za Real Madrid i sve njegove poklonike. Cijelo ljeto pokušavao je Florentino Perez slomiti vodstvo PSG-a, ali je ono bilo nepopustljivo. Niti 200 milijuna eura nije bilo dovoljno i odlučili su riskirati da iduće ljeto Kylian Mbappé napusti Park prinčeva bez odštete.

Naravno, nadaju se da bi mogao promijeniti mišljenje i na koncu s njima produžiti ugovor, ali prema onome što se moglo pročitati posljednjih dana teško da će im se ostvariti taj san.

A sve je to razbjesnilo predsjednika Reala Florentina Peraza, koji je skovao pakleni plan za iduće ljeto. Prema onome što piše Marca 2022. mogla bi započeti era novih Galacticosa. Jer, osim što im se smiješi dolazak Mbappéa i to besplatno, namjera ima je momčad pojačati najboljim napadačem današnjice Erlingom Haalandom. On sigurno neće biti jeftin, no, Mbappé dolazi besplatno pa će sredstava za Norvežanina biti.

Kylian Mbappe

Zadnji dio slagalice

Osim njih, na meti Reala je i Paul Pogba. Francuski veznjak treba bi biti zadnji dio slagalice. Zvijezdi Manchester Uniteda kao i Mbappéu istječe ugovor te će Real sve napraviti da ga uvjere da im se priključi. Bio im je i ranije meta, no Perez je u ljeto kad je prelazio na Old Trafford rekao kako za njega pored Modrića i Kroosa ne bi bilo mjesta u momčadi. No, dvojac je sada na zalasku karijere te Perez polako traži njihove zamjene.

Erling Haaland

Jednu je već osigurao u vidu Eduarda Camavinge, a Pogba bi trebao biti druga.