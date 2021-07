Koliko je strke Real Madrid napravio sa samo jednim kratkim videom na svom službenom Twitteru. Naime, objavili su snimku dijela svojih igrača uoči prvog treninga u novoj sezoni, a španjolski su mediji odmah primijetili veliki gaf.

Španjolski mediji tvrde kako je Real slučajno otkrio da je nakon osam godina klub napustila jedna od većih zvijezda, a riječ je o Iscu. Otkrio je to razgovor kondicijskog trenera Antonija Pintusa i braniča Nacha. Dok su hodali prema terenu kamera ih je prikazala i čuje se kako Pintus nekoliko puta spominje Isca, a Nacho mu na to odgovara: "Ali on se već oslobodio".

Već se zna gdje ide?

Iz tog su razgovora Španjolci ustvrdili kako je Isco napustio klub, što toliko i ne čudi jer već neko vrijeme je na izlaznim vratima kluba.

Isco je navodno na meti Milana i ovi su spremni dati oko 20 milijuna eura. Španjolac ima 29 godina i sljedećeg ljeta mu istječe ugovor, pa je sada najbolje vrijeme za prodaju jer već na zimu Real na njemu više ne može ništa zaraditi.

Isco je u klubu osam godina, odigrao je 336 utakmica, zabio je 51 gol i namjestio 56, a osvojio je četiri Lige prvaka i dva prvenstva Španjolske.