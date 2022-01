Nogometaši Real Madrida pobjednici su španjolskog Super kupa nakon što su u finalu u saudijskom Rijadu pobijedili Athletic Bilbao sa 2:0.

"Kraljevski klub" je poveo sjajnim pogotkom Luke Modrića u 38. minuti utakmice. Modrić je nakon utakmice dobio i nagradu za najboljeg igrača.

Rodrygo je probio po desnoj strani, vrativši loptu do Modrića koji je sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora svladao Unaia Simona. Sa 36 godina i 129 dana kapetan hrvatske reprezentacije je postao najstariji strijelac u španjolskom Super kupu.

Athletic promašio penal

Real je povećao prednost u 52. minuti golom Karima Benzeme iz kaznenog udarca. Jedanaesterac je skrivio Yeray zaustavivši Benzemin udarac rukom. Sudac Cesar Soto je provjerio video snimku pokazavši na bijelu točku, a Benzema je bio siguran. Bio je to njegov čak 18. pogodak u karijeri protiv baskijskog sastava, njegove najveće "žrtve".

Athletic je dvije minute prije kraja imao priliku smanjiti rezultat, no Raul Garcia nije uspio realizirati jedanaesterac. Njegov udarac sjajno je obranio Thibaut Courtois. Kazneni udarac skrivio Eder Militao igravši rukom za što je "nagrađen" crvenim kartonom.

Marcelo izjednačio rekord

Realu je to 12. osvojeni Superkup, no rekorder je i dalje Barcelona koja ima jednu "kantu" više. Athletic Bilbao je ostao na tri osvojena Super kupa. Dodajmo kako je to Modriću već 17. trofej s Realom.

U dresu "Los Blancosa" osvojio je četiri Lige prvaka, dva prvenstva, četiri Super kupa, tri klupska svjetska prvenstva, tri Uefina Superkupa, te Kup kralja.

Klupski rekorderi su Paco Gento i Marcelo sa po 23 trofeja u Realovim dresu.