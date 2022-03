Kad zagusti, kad gori pod nogama, onda zovi Samira Toplaka. Najveći hrvatski spasitelj u HNL-u prošlog je tjedna preuzeo Goričane, koji su u prvenstvu bili vezali 6 poraza, ukupno 7 ako brojimo i poraz u polufinalu Kupa na Poljudu od Hajduka. Crni niz prekinut je uvjerljivom pobjedom nad Hrvatskim Dragovoljcem prošle subote (4-0). Bio je to Toplakov debi na klupi goričkog prvoligaša. Ne i prvi posao u klubu...

Cilj je 5 mjesto

Toplak je, naime, već vodio Goricu dok je bila drugoligaš, ali samo u devet utakmica u sezoni 2012./2013. Sad je pred njim postavljen cilj, a to je 5. mjesto. Predsjednik Nenad Črnko dogovorio je sve s Toplakom nakon Rendulićevog negativnog niza i posljednjeg neuspjeha u Splitu. Goričani su sad 6. sa 32 osvojena boda, tri više od Slaven Belupa i 4 manje od Lokomotive.

"U svaki klub koji dođem, sjednem i porazgovaram s predsjednikom, hajmo nešto dugoročno pokušati napraviti kako sam imao u Interu mogućnost, probati transferirati dosta mladih igrača na prvoligašku scenu. Klub kao Gorica nema stranih investitora. Klub se mora okrenuti prodaji nekih igrača. U principu, postoji kvaliteta mladih igrača u Gorici. Sedam reprezentativaca nam odlazi u mlade selekcije i volim s mladim igračima raditi. U ovih 10 utakmica dat ćemo šansu mnogima od njih i onda napraviti jednu selekciju za sljedeću sezonu. Gorica će sigurno opet igrati važnu ulogu u HNL-u", govori nam Samir Toplak.

'Često dobivam takve uloge'

Volite vi ulogu spasitelja, vatrogasca, dojma smo kako vam odgovaraju takve uloge, misije, zadaci?

"Sad da li mi odgovara ili ne odgovara, ali ja često dobivam takve uloge i onda sam unutra, znam kako reagirati u takvim stresnim situacijama. Definitivno imam iskustva u tome. Ali, htio bih se boriti za prvaka, htio bih svoje neko znanje usmjeriti u TOP momčadima, da vidim gdje mi je limit. Ali ok, radiš tamo gdje te trebaju, gdje te žele i to je to. Trenutno sam na tom nivou i svjestan sam toga".

Ovosezonska bitka za vrh HNL-a još je uzbudljivija od prošle...

"Ma čudo, čudo svjetsko. Prošle godine smo imali zanimljivo prvenstvo, a ove sezone je još neizvjesnije i kvalitetnije općenito. To čini hrvatski nogomet vrhunskim. Samo se nadam da svi koji uđu u Europu, da će također igrati na tom nivou, da će pratiti Dinamo i po tom pitanju, da budu svi dobri u Europi. A u HNL-u, neka samo bude čisto i pobjedi najbolji".

'Dinamo je još uvijek najveći favorit'

Dinamo, Osijek, Rijeka ili Hajduk, tko je najveći favorit za osvajanje naslova prvaka Hrvatske?

"Još uvijek Dinamo. Imaju utakmicu manje, a uz to ima iskustvo osvajanja prvenstava. Imaju širok kadar, Još kad im se sad vrate Ademi i Ivanušec, bit će oni dobri. Sve momčadi imaju šansu, ali ako Dinamo ne bude prvak, bit će to po meni potpuni fijasko, jer Dinamo ima najbolju momčad. Hajduk je, s druge strane, uložio strašna sredstva, doveo sve iskusne igrače, samo da se nešto osvoji. Je, ima priliku osvojiti Kup, ali naravno da žele više od toga biti prvaci, Kupom bi su barem malo zavidali rane".

Zašto Hajduk teško može biti prvak ove sezone, gotovo pa nemoguće?

"Gledajte, ako Bijeli žele biti prvaci u ovoj sezoni, oni bi morali u tri utakmice sa Dinamom uzeti minimalno sedam bodova. Prvenstva se dobivaju na malim utakmicama. Dakle, Dinamo je velika utakmica, a Hajduk nju mora dobiti, a onda sve ostale male. Malo je utakmica do kraja. Hajduk, k tome, za Dinamom zaostaje 5 bodova".

'S Interom sam već jednom bio 5.'

Koliko Gorica može?

"Prve godine sam s Interom bio 5., sad ponovno imam misiju petog mjesta, da se tako izrazim. Oduševljen sam svime što me dočekalo u Gorici. Od uvjeta rada, stručnog stožera, Gorica se digla na jedan vrhunski nivo, što se tiče organizacije kluba. Klub sigurno više vrijedi od poraza u nizu. Peto-šesto mjesto je minimum minimuma, ali naravno htio bih biti 5".

TABLICA: