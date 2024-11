Raspad sistema kod Messija i Inter Miamija: Neočekivano brzo završili sezonu

Inter Miami Lionela Messija ispao je na opće iznenađenje u prvom kolu play-offa MLS-a nakon što su ih u trećoj odlučujućoj utakmici s 3-1 porazili gostujući Atlanta United.

Iako je Inter predvođen 37-godišnjom argentinskom nogometnom zvijezdom slovio za favorita u ovoj utakmici u koju je ušao s najboljim učinkom u regularnom dijelu prvenstva to mu nije bilo dovoljno protiv Atlante koja je bila deveta u Istočnoj konferenciji. Miami je dobio prvu utakmicu 2-1, a zatim izgubio drugu utakmicu od Atlante 1-2.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inter je poveo u 17. minuti zahvaljujući Matiasu Rojasu, ali je napadač Atlante Jamal Thiaré preokrenuo situaciju u tri minute, postigavši ​​dva gola - u 19., a zatim u 21. minuti - za klub iz Georgije.

Inter je izjednačio u 65. minuti kada je mrežu Atlante zatresao Messi. No, Atlanta je u 76. minuti opet došla u vodstvo zahvaljujući udarcu glavom veznjaka Bartosza Slisza. To je bio i konačan rezultat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Atlanta sljedeću utakmicu igra protiv Orlanda, dok se u drugom konferencijskom polufinalu sastaju New York Reds Bullsi i New York City FC. New York je za plasman u polufinale pobijedio Cincinnati, dok je Red Bull izbacio Columbus Crew.

Miami je postavio MLS rekord sa 74 boda u regularnoj sezoni. Kao nagradu za osvajanje Supporters' Shielda, koji ide momčadi s najvećim brojem bodova, dobit će pozivnicu za novo FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2025.

POGLEAJTE VIDEO: Posjetili smo Srnu: Doznajte zašto još nema vozačku dozvolu i koliki mu je uzor bio stric Darijo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa