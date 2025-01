Zvijezda Manchester Uniteda odbila tri ponude iz Saudijske Arabije: Nudili mu 42 milijuna eura godišnje?

Napadač Manchester Uniteda Marcus Rashford (27) odbio je tri bogate ponude iz Saudijske Arabije jer se želi vratiti u englesku reprezentaciju, koju sada vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel, objavili su britanski mediji.

Jedna od tih ponuda koje je odbio nudila mu je godišnju plaću od čak 42 milijuna eura. Novi trener "crvenih vragova" Ruben Amorim ne računa na njega i klub ga želi prodati u zimskom prijelaznom roku. Unatoč tome što ga se klub želi riješiti, Rashford je spreman ostati na Old Traffordu do isteka ugovora, odnosno do ljeta 2028. godine.

Rashford je svjestan toga da bi mu odlazak u Saudijsku Arabiju zatvorio vrata engleske reprezentacije, a on želi ponovno nositi dres "gordog Albiona" nakon što nije putovao na prošlogodišnji Euro. Za englesku reprezentaciju odigrao je 60 utakmica, a posljednji nastup ostvario je prije devet mjeseci.

