Modrićev bivši suigrač ide u mirovinu, osam je godina mlađi od Luke

Raphael Varane (31) objavio je da odlazi u igračku mirovinu.

Slavni francuski branič najbolje trenutke karijere je proveo u Real Madridu, gdje je igrao s našim Lukom Modrićem (39), a posljednji klub za koji je nastupao je talijanski Como, u koji je stigao na početku ove sezone.

"Kažu da sve dobre stvari imaju kraj. U karijeri sam imao brojne izazove i suočavao sam se s njima i uzdizao se. Nevjerojatne emocije, posebni trenuci i sjećanja za cijeli život. Kad se osvrnem na to osjećam velik ponos i osjećaj postignuća. Objavljujem da se povlačim iz igre koju svi volimo", objavio je na Instagramu i otkrio da ostaje u comu, ali nije otkrio što će raditi:

"Moji su standardi najviši, želim biti jak, ne samo prisustvovati. Potrebna je velika hrabrost da se poslušaju srce i instinkt. Želja i potreba dvije su različite stvari. Padao sam i uzdizao se tisuće puta, sad je stiglo vrijeme za zaustaviti se i skinuti kopačke. Ni za čime ne žalim i ništa ne bih mijenjao. Osvojio sam više toga no što sam mogao sanjati, ali više od svih trofeja i priznanja ponosan sam na to što sam se uvijek držao svojih principa i trudio se napustiti nešto u boljem stanju no što sam to zatekao. Ostajem u Comu, ali ne u kopačkama."

Varane je na vrhuncu karijere vrijedio 80 milijuna eura, s Realom je osvojio četiri Lige prvaka, a s francuskom reprezentacijom je bio svjetski prvak 2018. godine.

Karijeru je počeo u Lensu, 2011. godine odlazi u Real Madrid za koji je igrao 10 sezona, a 2021. prelazi u engleski Manchester United. U Como, svoj posljednji klub u karijeri, stigao je u ljeto 2024. godine.

