Ralf Rangnick odbio je ponudu Bayerna i neće biti njihov trener sljedeće sezone.

Rangnick, sadašnji izbornik Austrije, javno je potvrdio da ostaje na klupi reprezentacije.

""Svim srcem sam trener austrijske reprezentacije. Ovo nije odbijanje Bayerna, već odluka za moju momčad i naše zajedničke ciljeve", rekao je Rangnick.

Podsjetimo, njemački Sky Sports je prošloga tjedna objavio da su klupski čelnici počeli pregovarati s Rangnickom i da je on najozbiljniji kandidat te da bi na klupu stigao nakon što na ovogodišnjem Euru vodi austrijsku reprezentaciju i tada se činilo da je taj posao praktički riješen, no došlo je do preokreta.

Rangnick je posljednji u nizu trenera koji su odbili Bayern u proteklih nekoliko mjeseci. Prije njega to su učinili Julian Nagelsmann, Xavi, Zinedine Zidane i Xabi Alonso, pa tek treba vidjeti tko će sjesti na njihovu klupu, koju na kraju sezone napušta Thomas Tuchel.

Rangnick je cijenjeni nogometni stručnjak koji je u kraijeri radio u brojnim slavnim klubovima, ali uglavnom na pozicijama direktora i voditelja omladinske škole, a prije preuzimanja austrijske reprezentacije bio je sportski direktor pa privremeni trener u engleskom velikanu Manchester Unitedu.

Bayern je trenutno, tri kola prije kraja, drugoplasiana momčad Bundeslige s pet bodova više od trećeg Stuttagrta i 12 manje od Bayer Leverkusena oji je osigurao naslov prvaka.