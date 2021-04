RAKITIĆ ZABIO, SEVILLA SLAVILA I PRIKLJUČILA SE BORBI ZA VRH: Ovom utakmicom postigli su povijesni uspjeh

U susretu 32. kola španjolskog nogometnog prvenstva Sevilla je pobijedila Granadu sa 2-0, a prvi gol na utakmici postigao je hrvatski nogometaš Ivan Rakitić. Bivši hrvatski reprezentativac zabio je za 1-0 iz kaznenog udarca u 16. minuti, a bio je to njegov treći gol ove sezone.

Na 2-0 povisio je Lucas Ocampos u 53. minuti, a poraz Granade ublažio je Roberto Soldado iz jedanaesterca u 90. minuti.

Također, Sevilla je osvojila 70 bodova u 33 utakmica španjolskog prvenstva ove sezone, što je njihov najveći uspjeh u ovoj fazi natjecanja.

70 – @SevillaFC_ENG have won 70 points in 33 @LaLigaEN games this season (W22 D4 L7), their best-ever points total at this stage of a top-flight campaign. Candidate. pic.twitter.com/BElOYGX9hs

— OptaJose (@OptaJose) April 25, 2021