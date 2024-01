Ivan Rakitić potpisao je sa saudijskim Al Shababom do ljeta 2025. te tako napustio Sevillu u kojoj je kao jedna od legendi kluba htio i završiti karijeru. Ugovor mu je isticao na kraju ove sezone, ali je na oproštaju rekao da odlazi jer ga trener Quique Sanchez Flores više nije htio ondje.

Prikazan je i prigodan videozapis s Rakitićevim najboljim trenucima u Sevilli, a u njemu su bile i poruke brojnih Rakitićevih bivših suigrača iz Seville. Uz njih, u videozapisu se našao i Davor Šuker, također bivši igrač Seville, kao i legenda Barcelone Andres Iniesta. Nakon toga za mikrofon je stupio Rakitić.

"Ja sam sebe vidio kao neupitnog člana udarne postave. Nisam razumio trenerovu odluku, ali ju moram prihvatiti. Ideja novog trenera nije ista kao i moja", rekao je na oproštajnoj konferenciji održanoj u loži stadiona Ramon Sanchez-Pizjuan u Sevilli dokapetan i stranac s najviše nastupa u povijesti u kluba.

"Nisam niti u jednom trenutku razmišljao o odlasku u siječnju, niti sam razgovarao o tome sa svojim zastupnikom. Htio sam ostati do kraja ugovora. Ali nisam htio pokazati nezadovoljstvo niti neigranjem zarađivati novac. Sjediti na klupi, ne moći pomagati ekipi pa ići mirno doma - to nije za mene", dodao je.

Sredinom prosinca Sevillu je preuzeo Sanchez Flores, a Rakitić od tada nije odigrao niti jednu utakmicu u cijelosti.

"Osjećam se dobro i mislim da sam u dobroj formi. Čuvam se do najmanjeg detalja, kao i Jesus Navas. Nikakvih tegoba nemam. Ali, trener misli drugačije. Kada sam vidio da trener razmišlja drugačije, morao sam gledati dalje. Zadnje noći mi nisu bile lake. Do šest ujutro sam razgovarao sa Raquel i još uvijek mi nije bilo jasno što se događa. Za mene ovo nije samo klub i grad, ovo je moj život", istaknuo je.

Zamolio zastupnika da kaže Raquel

"Ona je odavde, iz kvarta. Nije joj bilo drago. Nije ni meni, zbog svega što osjećam prema njoj i obitelji. Zato smo do šest sati ujutro razgovarali. Računam uvijek na njenu podršku, tako bi bilo i da na Mjesec idem. Imamo nevjerojatno zajedništvo pa se i volimo toliko. Bit ćemo sretni ondje. Sigurno će nam dobro ići tamo", rekao je Rakitić.

Izjavio je da je njegov zastupnik bio u kontaktu s nekoliko momčadi, ali da on sam nije bio uključen u to jer nije bio zainteresiran za odlazak.

"Došla je ta ponuda sa spektakularnim sportskim projektom. To je klub koji želi jako rasti, s mladim predsjednikom. Mladim igračima ću ondje prenijeti svoj mentalitet te pomoći rastu momčadi i te lige", rekao je Rakitić dodavši da su se brzo dogovorili jer "mogu napraviti dobre stvari".

Prije nego je krenuo odgovarati na pitanja novinara, tijekom govora i zaplakao.

"Danas je dan koji bismo svi htjeli preskočiti ili da prođe brzo. Meni je najvažnije sjećanje koje će ljudi imati na mene kao osobu. Tijekom sedam nevjerojatnih godina, najvažnije mi je kako govore o meni kao osobi, premda sam doveden kao nogometaš", izjavio je pred klupskim dužnosnicima, suigračima, obitelji i bivšim igračima Seville.

"Ovo je trenutak kad moram razumjeti da počinje novi ciklus, a da je jedan ciklus završio", rekao je Rakitić i zaključio: "To boli i nisam to htio, jer sam bio i više nego ponosan što sam član Seville. No, vratit ću se. Godine mi onemogućavaju da se vratim ovdje kao igrač, ali uskoro ću se vratiti".