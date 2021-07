Nekadašnji hrvatski reprezentativac, član srebrne generacije Vatrenih i član Seville, Ivan Rakitić, otkrio je kako mu je svojevremeno propao veliki transfer i to isključivo zbog pohlepe u Barcelonu.

Rakitić tvrdi da ga je Cristiano Ronaldo osobno zvao da dođe u Juventus, još dok je bio član Barcelone, ali stvar je na kraju propala.

‘’U ljeto 2019. godine, Cristiano me osobno zvao da pređem u Juventus. Rekao mi je da me u Torinu žele i ljudi iz kluba. Međutim, do realizacije nije došlo jer je Barcelona tražila 50 milijuna eura. Bilo je to previše“, izjavio je Rakitić.

Žali za Ronaldom

Nakon toga Rakitić je ostao još godinu dana u Barceloni, a onda je na ljeto 2020. godine prešao u Sevillu za sitnih 1.5 milijuna eura. Rakitić kaže kako žali za transferom u Juventus i time što nije igrao s Ronaldom.

‘’Žao mi je što nisam zaigrao s Ronaldom. On je jedan od najboljih svih vremena. Uživam ga gledati i oduševljen sam s onim što radi u Juventusu“, rekao je Rakitić.