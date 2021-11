Hrvatska nogometan reprezentacija u nedjelju u 15 sati igra s protiv Rusije na Poljudu posljednju kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru. Dobar je to razlog da se prisjetimo najveće legende ruskog nogometa ali i jednog od najvećih nogometaša u povijesti Lava Jašina. Riječ je o čuvenom vrataru koji je tijekom 20-godišnje karijere zbog nevjerojatnih obrana i crne opreme nosio nadimak Crna Pantera i Crna Hobotnica.

Ova nogometna ikona zaslužna je za promjenu uloge vratara u momčadi. Tako je bio prvi vratar koji je šefovao u svom 16-ercu i bio posljednji igrač obrane. U vrijeme kad je ta pozicija bila duboko podcijenjena on je imao utjecaj na terenu poput svih ostalih igrača. Komandirao je obranom, što je danas sasvim normalno za sve vratare na svijetu. Međutim tada je to bilo nešto novo. Uz to imao vrhunsku koordinaciju, odlične reflekse, a zbog strasti i srčanosti nogometni zaljubljenici su ga obožavali.

Težak početak

Jašin, je, inače, rođen u Moskvi 1929. godine, a cijelu je karijeru, do 1949. do 1971. branio za tamošnji Dinamo. Njegovi nogometni počeci nisu bili kao iz bajke. Kao dijete iz radničke obitelji za vrijeme Drugog svjetskog rata radio je u tvornici oružja iako je imao samo 12. godina. U vojnoj tvornici radio je do 18. godine te je igrao za njihovu nogometnu momčad. Potom je prešao u Dinamo iz Moskve, s kojim je pet puta bio prvak SSSR-a te je osvojio i tri Kupa.

Malo je poznato da je u tom klubu imao debi za zaborav jer je primo pogodak poslije ispucavanja suparničkog vratara nakon što se sudario sa svojim braničem. Poslije toga tri godina je čekao šansu s klupe, a u međuvremenu je branio za Dinamov hokejaški klub. I tamo se dokazao te je čak osvojio nacionalni Kup.

Nakon toga vratio se nogometu i ispisao povijest. Branio je na četiri Svjetska prvenstva od 1958. do 1970. Osvojio je Euro 1960., a 1966. je bio svjetski doprvak. Također, ima i zlato s Olimpijskih igara 1956.

Želio ga Real

Koliko je bio dobar, ali i privržen svom klubu, govori priča prema kojoj je nakon osvajanja Eura dobio ponudu iz Real Madrida. Tadašnji predsjednik Santiago Bernabeu ponudio mu je bianco ček, ali dobio je odbijenicu. Jašin je poručio kako mu je nezamislivo da živi izvan Rusije.

"Zaista sam spreman za njega platiti bilo koju svotu. Čak i ako ću zbog toga morati prodati obiteljske dijamante, ili ući u dugove. Ali, znam da ni taj iznos neće biti dovoljan, jer gospodin Jašin zapravo nema cijenu, kao ni slike velikih majstora koje se nalaze u muzeju Prado", rekao je Santiago.

Jašin je jedini vratar koji je osvojio Zlatnu loptu. Bilo je to 1963. godine. On je pak tada priznao da postoji jedan bolji od njega.

"Za mene je najbolji vratar Vladimir Beara", kazao je.

S obzirom na to da je bio jedna od najpopularnijih sportaša brojni detalji iz njegova života ostali su zapisani. Bio je strastveni ribar, lovac, ali i pušač pa se tako navodi da je znao popušiti pola šteke cigareta dnevno. Tako je posebno zanimljiv bio njegov odgovor kad su ga pitali u čemu je tajna njegovih obrana.

"Trik je pred utakmicu popušiti cigaretu da bi se smirili živci, a zatim popiti veliki gutljaj žestokog pića kako bi se opustili mišići".

Jašin je karijeru okončao 1971. godine. Na stadionu je bilo 100 tisuća ljudi, a u nogometnu mirovinu ispratile su ga legende poput Beckenbauera, Gerda Mullera, Charltona, Eusebija i Pela.

Preminuo je 1990., a četiri godine kasnije Fifa je počela dijeliti nagradu za najboljeg vratara SP-a koja nosi ime po njemu.