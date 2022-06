Brazilski napadač Neymar jedna je od najvećih zvijezda i najplaćenijih igrača u svlačionici francuskog prvaka PSG-a, no njegova budućnost u tom klubu je prilično neizvjesna i sve se više piše da bismo ga sljedeće sezone mogli gledati u drugom dresu.

U francuskom PSG-u, naime, planiraju ovoga ljeta provesti veliku rekonstrukciju momčadi nakon razočaravajuće prošle sezone u kojoj nisu uspjeli napraviti ozbiljniji rezultat u Ligi prvaka.

"Imamo jasan stav, igrači koji nisu dio projekta mogu otići ovoga ljeta. Ne postoji drugi način. Neki su koristili situaciju, no to je sada gotovo. Moraju otići", izjavio je nedavno čelnik PSG-a Nasser Al-Khelaifi te se osvrnuo i na Neymara:

"Je li Neymar dio projekta? Ne možemo govoriti o takvim stvarima, neki igrači će doći, a neki otići. Ovo su privatne stvari."

Problematična klauzula

A ako su glasine istinite i Neymaru su uistinu odborani dani na Parku prinčeva, PSG-a ga se ipak neće moći tako lako riješiti.

Neymar je s PSG-om prošle godine potpisao ugovor do 2026., koji mu jamči basnoslovnu plaću od 36,5 milijuna eura po sezoni, ali ima i klauzulu po kojoj se ugovor 1. srpnja asutomatski produžuje na još jednu godinu. To znači da će mu trenutni ugovor trajati do 2027. godine.

Ako PSG želi riješiti Neymara i raskinuti ugovor s njim, morat će mu uisplatiti sve plaće do kraja ugovora, što ukupno iznosi vrtoglavih 130 milijuna eura.

Neymaru se, s druge strane, uopće ne odlazi iz PSG-a i fokusiran je na projekt kluba. Francuski mediji pišu da Brazilac uživa u Parizu i da mu se ne mijenja sredina.