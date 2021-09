Francuski L'Equipe u subotu je objavio da će pojnajbolji nogometaš na svijetu, Argentinac Lionel Messi, tijekom tri godine u Paris Saint-Germainu ukupno zaraditi 110 milijuna eura.

Francuski list navodi kako će Messi u prvoj sezoni u Parizu zaraditi 30 milijuna eura, a u sljedeće dvije po 40 milijuna.

U godišnju plaću Argentincu će biti uračunat i milijun PSG Fan Tokena, službene klupske kriptovalute.

Brz odgovor

Direktor PSG-a Leonardo u subotu popodne je reagirao na pisanje L'Equipea i demantirao njihove informacije.

"Ne možemo prihvatiti naslovnicu L'Equipea, to je potpuna laž. Ovo pokazuje manjak poštovanja prema nama i ne sviđa nam se to. Priča je jako daleko od istine,što se tiče trajanja ugovora i iznosa. Postoje klauzule o povjerljivosti informacija, ali mogu reći da to nije točno (u vezi trajanja ugovora tri godine op.a.)."

"Ne razumijem zašto je to sada objavljeno. Zaista je jako daleko od stvarnosti. Trajanje ugovora je dvije godine. Nema obvezujućih ili neobaveznih mogućnosti (za treću godinu op.a.)", poručio je Leonardo.