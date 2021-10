U prvoj utakmici 12. kola francuskog nogometnog prvenstva vodeći Paris SG je na svom Parku prinčeva preokretom svladao prvaka Lille sa 2-1 (0-1).

Lille je poveo golom Davida (31) te je tu pednost držao sve do posljednjih 20-ak minuta susreta. Tada je Marquinhos (74) poravnao nakon odličnog prodora Di Marije, no u akciji u kojoj je postignut pogodak hrvatskog vratara Ivu Grbića nedvojbeno je nepropisno ometao Icardi, no ni glavni sudac niti VAR nisu reagrali.

Potpuni preokret dogodio se u samoj završnici susreta kada je Di Maria (88) svladao Grbića preciznim prizemnim udarcem sa 15-ak metara nakon dvostrukog proigravanja s Neymarom.

Grbić je branio čitav susret za Lille kod kojega je Domagoj Bradarić ostao na klupi.

Vodeći Paris SG sada ima 31 bod, 10 više od drugog Lensa, dok je Lille 11. sa 15 bodova.