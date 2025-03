Francuski gigant seli na novi stadion od milijardu eura: 'Grad nam ne daje izbora'

Francuski velikan PSG odabrao je općinu Massy u južnom predgrađu Pariza kao lokaciju za svoj novi stadion. PSG će tako napustiti slavni Park Prinčeva, stadion na kojem igra još od 1974. Službeno selidba još nije potvrđena, ali za očekivati je kako će se to vrlo brzo riješiti i PSG će moći krenuti u izgradnju novog stadiona koji će, po predviđanjima, imati kapacitet od čak 90 tisuća mjesta.

To bi bilo gotovo duplo više od kapaciteta Parka Prinčeva koji prima oko 48 tisuća gledatelja, a predsjednik kluba Nasser Al-Khelaifi već je pričao o modernizaciji sportske infrastrukture u PSG. Otkrio je u studenom prošle godine kako je emotivno vezan za Park Prinčeva, ali su mu ruke vezane budući da je stadion u vlasništvu grada koji ga ne želi prodati pa se tako odlučio sagraditi potpuno novi stadion: "Ako bismo slušali samo srce, ostali bismo ovdje, no grad nam ne daje previše izbora. Svi u Europi imaju stadione s 80.000, 90.000 mjesta. I nama to treba, inače smo mrtvi" - rekao je tada za francuske medije.

Izgradnja novog stadiona trebala bi koštati oko milijardu eura te bi on trebao imati kapacitet od, već spomenutih, 90 tisuća mjesta. U užem izboru za lokaciju novog stadiona bili su i Saint-Quentin-en-Yvelines i Ris-Orangis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor igračima Juventusa održao motivacijski govor: Može li probuditi Staru damu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa