Počelo je suđenje zvijezdi Manchester Cityja Benjaminu Mendyju zbog optužbi za seksualne napade. Sudi mu se u Chesteru, a jedna je od njegovih žrtava već otkrila stravične detalje njegovih gnjusnih ispada.

Nakon jednog od partyja djevojku je pozvao u svoju kuću, a potom ju je odveo do sobe i neimenovana žena je već tada shvatila da nešto nije u redu. Kada se ujutro htjela otuširati, dogodilo se ono najgore.

"Pokušala sam ga odmaknuti, ali on me je nastavio gurati. Skinuo je bokserice i držao penis blizu mene. Stalno je govorio : "Ništa se ne brini", prepričala je svoja tragična iskustva.

Javljaju se silovane djevojke

Detalje užasnog iskustva s nogometašem iznijelo je već nekoliko djevojaka, ali čini se kako nisu sve govorile istinu. Jedna od tužiteljica jučer je svjedočila kako je odbijala seks s Mendyjem, ali da ju je Francuz na kraju silovao. Nogometašev odvjetnik, Eleanor Lewis, otkrio je pritom jednu zanimljivu činjenicu.

Navodno je mlada djevojka putem interneta pronašla koliko novaca zarađuje lijevi bek Cityja, a potom je prijavila silovanje. Kada su ju pitali zašto je to napravila, odnosno zašto ju je zanimalo koliko ima novaca, djevojka je odgovorila:

"Nije me to zanimalo, ali s obzirom na sve što se događalo i što sam vidjela vijesti, i zato što su me ispitivali o njemu, odlučila sam malo istražiti".

Suđenje će se nastaviti, a problematičnom nogometašu prijeti pet do 20 godina zatvora.