U susretu 1. kola E skupine nogometne Lige prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir pred 20.607 gledatelja prije godinu dana pobijedio Chelsea sa 1-0.

Nogometaši zagrebačkog Dinama svoj osmi nastup u grupnoj fazi Lige prvaka otvorili su na stadionu Maksimiru pobjedom protiv bivšeg europskog i engleskog prvaka Chelsea.

Dok je Chelsea zahvaljujući trećem mjestu u Premier ligi izborio direktan plasman u Ligu prvaka, hrvatski prvak je morao proći tri kvalifikacijska kola (Shkupi, Ludogorec, Bodo/Glimt) kako bi osigurao mjesto među elitom europskog nogometa.

Engleski velikan je preuzeo inicijativu od prve minute, međutim već u 13. minuti je sijevnula kontra domaćina koju je u pogodak pretvorio Mislav Oršić.

Akciju je počeo Robert Ljubičić usposlivši dugom loptom Brunu Petkovića, a ovaj je proslijedio do Oršića koji je "projurio" pored Wesleyja Fofane, novog pojačanja "Bluesa pristiglog iz Leicester Cityja za 82 milijuna eura. Oršić je pretrčao 50-tak metara, te lijepo svladao golmana Kepu.

Chelsea je u 48. minuti izjednačio, no pogodak Aubameyanga je poništen zbog zaleđa. Dinamo je u 56. minuti bio korak i do drugog gola, no fantastičan udarac Stefana Ristovskog je završio u gredi.

Okvir gola pogodio je i Reece James u 85. minuti. Za Chelsea je do 59. minute igrao hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić.

Dinamo

Livaković; Moharrami (od 76. Lauritsen), Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić - Ivanušec, Mišić, Ademi (88. Baturina), Oršić (76. Špikić) - Petković (90+8. Drmić)

Chelsea

Kepa; Azpilicueta (46. Ziyech), Fofana, Koulibaly - James, Mount, Kovačić (59. Jorginho), Chilwell (71. Cucurella) - Havertz, Aubameyang (59. Broja), Sterling (76. Pulišić).