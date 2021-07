U utorak je španjolski El Confidencial objavio tajno snimljene razgovore predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza, koji datiraju još iz 2006. godine, a u kojima je ovaj na vrlo ružan način govorio o legendama kluba, Ikeru Casillasu i Raulu.

Isti je medij još u utorak navečer i srijedu ujutro objavio još dva teksta u kojima donosi transkripte razgovora Pereza u različitim vremenskim periodima u kojima je otvoreno vrijeđao igrače Reala.

U drugom tekstu prenose Perezove otrovne izjave prema Casillasu u kojem je izgovorio gotovo iste stvari kao i u prvom tekstu.

"Već svi vide da imamo bolje golmane od Casillasa. Jadnik, nema pojma o tome. Bez brige, jako ga dobro poznajem. On je čovjek bez… Daj, nizak je. Također, po njemu se točno vidi kada je u dobrim odnosima s djevojkom, a kada nije. Odsutan je. Kao mali dječak. On je pas koji sjedi u krilu, lutka", govorio je Perez o Casillasu i zatim nastavio.

"Ja imam jako dobar odnos s njim, ljudi to ne znaju. Ljudi misle da ne vidim kakav je, ali ja sam svjestan da bi on bio broj jedan samo da je malo više uložio u sebe. I ovako je spektakularan iako mu fali koji centimetar", komentirao je Perez.

Nova serija uvreda

U trećem tekstu koji su objavili u srijedu ujutro, Perez je snimljen kako ocrnjuje Cristiana Ronalda i Josea Mourinha, a taj razgovora datira iz 2012. godine.

"On je lud. Tip je idiot. Možda misliš da je on normalan, ali nije. Da je, ne bi radio sve što radi. Zašto misliš da stalno radi gluposti? Mendes njemu nije šef. Baš kao što nije ni Mourinhu. Nema nikakav utjecaj. Ni za intervjue. Nema je*ene šanse. Oni su obojica razmaženi tipovi koji ne vide realnost. Da su pametniji, zarađivali bi puno više novca. Govorimo o puno novca kada su u pitanju prava na lik i djelo. Imaju i to lice koje odbija ljude", komentirao je tako Perez tadašnjeg trenera i glavnog igrača Reala.

Komentirao je i tadašnjeg beka, Fabija Coentraa. "On je još jedan lik koji nema glavu, a Madrid takve brzo pojede. On upravo sere u gaće, a Mourinho je imbecil. Nije da Coentrao ne želi igrati, ali nije normalan. Voza se okolo bez vozačke", rekao je Perez.