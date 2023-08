Francesco Totti ikona je Rome i jedan od najboljih talijanskih nogometaša u povijesti. Od 2017. je u igračkoj mirovini, ali je i dalje ponekad glavna tema medija. Međutim, ovaj put ne zbog svojih nogometnih umjeća.

Naime, Totti se rastao od supruge Ilary Blasi nakon 17 godina braka. Za to vrijeme su dobili dobili troje djece, Chanel, Cristiana i Isabel, no to očito nije bilo dovoljno da se zadrži vjernost. Princ Rima odlučio je sada za talijanske medije otkriti do sada nepoznate detalje ženine prevare te kako je saznao za nju.

"Zbog koronavirusa sam izgubio oca, a žena nije bila sa mnom. Provjerio sam njen mobitel, što inače nisam radio do tad, i pronašao poruke. Nisam mogao više spavati, ništa nije bilo isto", otkrio je Talijan i nastavio:

"Moje supruge, kada mi je najviše bila potrebna, nije je bilo. Do mene su dolazile glasine 'Čuj, Ilary ima drugog'. U stvarnosti je imala više od jednog. Nikad to nismo jedno drugom učinili u 20 godina, a onda su počela stizati upozorenja od raznih ljudi kojima vjerujem. Jednom sam pogledao njen mobitel i vidio poruku posrednika između Ilary i treće osobe. Pisalo je 'Vidimo se u hotelu'".

Nakon njihova raskida mediji su pisali kako je i Totti, s vremena na vrijeme, varao suprugu, no on to demantira. Tek kasnije prohodao je s Noemi Bocchi.

"Bilo je dosta glasina da smo varali jedno drugo, ali nismo. Sad ću vam dokazati. Činjenica je da sam upao u depresiju… Pretvarao sam se da je sve u redu, ali to nisam bio ja. Iz toga sam izašao zahvaljujući Noemi", zaključio je Totti.