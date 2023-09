Bila je to jesen 2012. godine. Hajduk je na Poljudu dočekao Slaven Belupo i slavio 3-1, a prvo ime susreta bio je Franko Andrijašević koji je postigao 2 pogotka, ali sve je to palo u vodu u 90. minuti. Tada jedan od nositelja splitske momčadi dobio je žuti karton što je značilo suspenziju za derbi protiv Dinama na Maksimiru. Ipak, to nije bila puka slučajnost...

Mladi Franko je naime, imao organiziranu svadbu, a derbi je pao točno na taj dan! Split je bio podijeljen, neki su to opravdavali, drugi nisu imali razumijevanja za ljubav:

''Ja mislim da je to neprofesionalizam. To pokazuje kakva je naša liga, neprofesionalna u svakom pogledu. Igrači samo misle na sebe, a nimalo ne misle na klub. Pomislite da sada Messi prije El Classica kaže da se ženi'', govorio je Ivan Katalinić, dok je Stanko Poklepović imao drugačiji pogled na tu situaciju:

''Čin vjenčanja je iznimno važan u životu, jedanput se događa i ja ne dajem veliku važnost tome što Andrijaševića neće bit' u derbiju. Hajduk će bit jednako jak i sposoban da se hrva s Dinamom usred Zagreba. Uostalom, što bi se dogodilo da je ozlijeđen? Da mu je puk'o mišić?''

Ipak, Špaco nije bio u pravu. Dinamo je slavio s uvjerljivih 3-1, a dvije godine kasnije Andrijašević je dres Hajduka zamijenio onim Dinamovim.

Dok su igrači i navijači tugovali, Franko je uživao i odagnao sve sumnje o tome koga voli više, Marinu ili Hajduk.

