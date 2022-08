Zlatan Ibrahimović već je godinama jedan od najpopularnijih i najboljih nogometaša na svijetu. Šveđanin bosansko-hrvatskih korijena u vrlo je kratkom roku zaludio nogometni svijet svojim nevjerojatnim golovima, driblinzima i dodavanjima, ali i svojim jedinstvenim karakterom.

Ibra je karijeru počeo u Malmöu 1999. godine, iz kojeg je 2001. preselio u Ajax. Kasnije je redom igrao za velikane: Juventus, Inter, Barcelonu, Milan, PSG, Manchester United, da bi 2018. godine preselio u SAD, točnije LA Galaxy. Mnogi su mislili kako će tamo i završiti karijeru, ali neuništivi Zlatan se vratio u Milan.

Talijanskom velikanu donio je prvenstvo Italije nakon 11 godina, a usprkos teškoj ozljedi koju je pretrpio, i s 40 godina nastavit će svoju karijeru.

Gol za pamćenje

No, sada se vraćamo 18 godina u nazad, kada je nevjerojatni Ibra zabio jedan od najboljih pogodaka u povijesti nogometa. Ovim pogotkom svima je bilo jasno tko je Zlatan Ibrahimović. Bio je to 22. kolovoz 2004. godine, a Ajax je igrao protiv NAC Brede. Zlatan je uzeo loptu, predriblao petoricu igrača, uključujući i golmana te je postigao nevjerojatan pogodak. Igrači su padali kao pokošeni, a Ibra je išao, i išao, i išao… Uvjerite se i sami kako je to izgledalo, vjerujemo da ćete uživati.

Njegov gol tadašnji komentatori uspoređivali su s onima Diega Maradone i Zinedine Zidanea, a gledatelji Eurosporta su ga proglasili najljepšim te godine.

Milan je nakon 11 godina došao do naslova u talijanskoj Seriji A, a Ibra je za Rossonere skupio 27 nastupa u svim natjecanjima te je pritom postigao osam pogodaka i podijelio tri asistencije.