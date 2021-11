Predsjednik talijanskog prvoligaša Torina Urbano Cairo u petak je posjetio momčad u trening kampu i istaknuo kako je jako zadovoljan rezultatima u dosadašnjem dijelu sezone.

Cairo je posebno pohvalio trenera, hrvatskog stručnjaka Ivana Jurića, koji ga je nedavno kritizirao jer mu nije doveo željena pojačanja. No, unatoč tome Torino igra bolje od očekivanog i nakon 12. kola je 12. momčad na ljestvici Serie A.

"skoro je trećina prvenstva odigrana i Torino je pokazao neke dobre stvari. Nisu mi se svidjele neke utakmice, ali u ostalima smo igrali dobro i pokazali smo našu igru, koliko vrijedimo te proaktivan i agresivan pristup", rekao je Cairo za službeni klupski TV kanal.

"To je promjena od prošle sezone do ovoga gdje smo sada. To je revolucionarni Torino koji zna što želi i ulazi u duele, baš kako Jurić želi. Dobro se vidi utjecaj trenera i igrači slijede njegove upute", rekao je predsjednik .

Torino u sljedećem kolu očekuje utakmica s Udineseom, momčadi s kojom je bodovno izjednačena na tablici.

"Imamo kvalitetne igrače koji su bili pozvani u reprezentacije pa je trener mogao raditi samo s nekima, ali oni koji su ostali su dobro radili. Oni koji su se vratili iza sebe imaju dobra iskustva i napravili su dobre stvari. Sada smo zajedno i trenirali smo nekoliko dana. Znamo što nam je cilj protiv Udinesea", zaključio je Cairo.