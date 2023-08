KRATKO I JASNO / Predsjednik HNS-a prvi put komentirao nerede u Ateni: 'Znamo tko je najodgovorniji u svemu ovome'

Prvi put od kako se dogodio tragičan incident u Ateni, ovaj mučan slučaj komentirao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić koji boravi u Livnu gdje je bio gost na humanitarnoj utakmici. "Naravno da smo u kontaktu i s UEFA-om i vodećim ljudima Dinama. Ono što je bitno naglasiti, vidi da se cijelo vrijeme pokušavala prebaciti loptica prema ljudima u Dinamu, a ne prema organizatorima i onima koji su najodgovorniji u svemu tome, to znamo da je grčka policija. Ne znam zašto nisu napravili sve što su mogli da se to ne dogodi, ali evo, idemo svi zajedno napraviti sve da se to nikada više ne dogodi. Ja vjerujem da će i utakmica u Splitu proći u najboljem mogućem redu, vjerujem i u policiju i zaštitare koji sudjeluju u samoj organizaciji, idemo uživati u nogometu", zaključio je Kustić.