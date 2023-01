Na Poljudu je održana prva press konferencija ove godine, na kojoj je predstavljen novi trener Ivan Leko.

Prvi se novinarima obratio predsjednik kluba Lukša Jakobušić: "Želim svima uspješnu i sretnu novu godinu. Zahvalio bih se članstvu, prije nekoliko trenutaka smo došli do 15.000 članova prgave familije. Novi rekordi, sve što smo radili je naišlo na simpatije. Čestitam našem novom treneru na povratku u Hajduku. Želio bih se zahvaliti Mislavu Karoglanu i njegovom stožeru na 100 dana za kormilom prve momčadi. Većina stožera će se vratiti u Akademiju. Mišljenja smo da je Mislav prerastao Akademiju, ostat će uz sportskog direktora šest mjeseci, a onda ćemo vidjeti.

Dogodila su se dva transfera Marina Ljubičića i Stipe Biuka. Otkad smo došli ovdje, rastemo u svakom segmentu. Sve se događa planirano. Od dolaska Nikoličiusa stabilizirali smo se dolascima igrača, napravili smo filtraciju. U Upravu su došli Ivan Matana i Marinka Akrap, nadam se da ćemo s novim trenerom dobiti i kontinuitet struke koji nam nedostaje. Iako su svi treneri koji su tu bili dali svoj obol.

'Nadam se da će Leko dobiti ponudu drugog kluba'

"Osvajali su bodove, sjetimo se Tramezzanija, koji je izborio Europu, gospodina Dambrauskasa, koji je osvojio Kup i nemogući broj bodova. Akademija je napredovala dolaskom Bore Primorca. Osvrnut ću se još na Marina i Stipu. Ne prodajemo budućnost za sigurnost. Odbili smo neke ponude za Biuka, jednu je i on, a ova je najbolja koju smo dobili. Što se tiče Luke Vuškovića, moguće je da ga prodamo u prvom ili šestom mjesecu, ali to će se desiti samo ako će to htjeti on ili obitelj", priča i nastavlja:

"Mi ga ne moramo prodavati. Sada ću reći zašto je doveden gospodin Leko. Neki se pitaju što ako dobije ponudu drugog kluba. Nadam se da će je dobiti i treba je dobiti. To je ista stvar kao s Markom Livajom. Tu će biti oni koji žele biti. Tu nema nikoga tko ne želi ići. Ako gospodin Leko bude htio otići, dobit će potporu, ali nadam se da ćemo krajem godine potpisivati novi ugovor", zaključio je Jakobušić.