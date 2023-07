Fabrizio Romano (30) posljednjih je godina postao najpopularniji sportski novinar u nogometnom svijetu. Specijaliziran je za transfere i svakodnevno pruža informacije vezane uz to.

Talijan je karijeru započeo 2011. godine, sa samo 18 godina, dok je još bio u srednjoj školi. Danas je čest gost emisija i podcasta, ali najviše informacija vezanih uz transfere daje na svom osobnom Twitter profilu, gdje ima oko 17 milijuna pratitelja.

Kako prenose britanski mediji, Romano samo od objava na Twitteru zarađuje oko 80.000 eura mjesečno. Svaki mjesec novinar obožavateljima dostavlja stotine novosti vezanih uz transfere.

Romano je jedan od najpouzdanijih izvora za transfere nogometaša, a popularizirao je i izraz "Here we go", koji se koristi kada su se sve strane dogovorile i transfer je na pomolu.

Tijekom karijere surađivao je s raznim medijima poput Sky Sporta, The Guardiana ili CBS-a, a danas je nezavisni novinar. Nedavno je u intervjuu otkrio da za vrijeme prijelaznog roka na mobitelu provede dnevno i do 18 sati.