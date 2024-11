Poznati srpski trener izbačen iz nogometa na dvije godine, suspendiran i predsjednik

Darko Tešović, poznati srpski trener, izbačen je iz nogometa na dvije godine zbog namještanja utakmica.

Tešović je kažnjen zbog sudjelovanja u "nečasnim radnjama" na prošlosezonskoj utakmici između Mladost GAT i Novog Sada, čiji je bio trener. Dvogodišnju suspenziju dobio je i predsjednik Novog Sada Aleksandar Važić.

Priopćenje Nogometnog saveza Srbije prenosimo u cijelosti.

"Disciplinska komisija Nogometnog saveza Srbije donijela je odluku da kazni predsjednika nogometnog kluba RFK Novi Sad 1921 Aleksandra Važića i trenera nogometnog kluba RFK Novi Sad 1921 Darka Tešovića s dvije godine zabrane bavljenja nogometom zbog zbog prekršaja iz člana 80., a u vezi sa članom 23. Disciplinskog pravilnika FS Srbije učinjenih u prvenstvenoj utakmici 37. kola Prve lige Srbije, FK Mladost GAT - Novi Sad. 1921 ogranak 26.05.2024. godine u Novom Sadu.

Povjerenstvo je na jasan, nedvosmislen i nedvojben način zaključilo da su osobe protiv kojih je podnesena stegovna prijava počinile stegovni prijestup, koji propisuje da nogometni djelatnik koji na bilo koji način zahtijeva ili sudjeluje u nepravilnosti utakmice ili natjecanja ili potiče, igrača svog ili drugih klubova sudjelovati u nepravilnostima, tako da tim radnjama nanese štetu ili korist svom ili drugom klubu ili na drugi način krši propise nogometne organizacije, kazniti zabranom rada u nogometu na određeno ili trajno razdoblje.

Prilikom odlučivanja o kazni uzete su u obzir sve olakotne i otegotne okolnosti, kao i činjenica da je prekršaj proizveo teške posljedice i doveo do uznemirenja ne samo sportske, već cjelokupne društvene javnosti u Srbiji i šire. To je negativno utjecalo i na reputaciju same igre i na integritet cijelog natjecanja.

Ovo je prvi slučaj da su cijeli postupak proveli isključivo organi Nogometnog saveza Srbije u vezi s pojavom takozvanog "zviždača" koji je prijavio pokušaj utjecaja na regularnost natjecanja. U posljednjih deset godina uvijek je djelovala na temelju signala, zahtjeva ili izvješća UEFA-inih tijela.

Nogometni savez Srbije pokazao je odlučnost u borbi protiv svih pojava koje utječu na regularnost i štete integritetu utakmica i natjecanja."

