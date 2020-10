POZNATI SRPSKI NOGOMETAŠ PROŽIVIO PRAVU DRAMU U HRVATSKOJ: ‘Zamalo su mi amputirali jezik’

Kako vele srpski mediji, odmah je prevezen u sisačku bolnicu gdje je proveo jedan dan, da bi ga nakon toga brat odvezao u jednu beogradsku kliniku

Nekadašnji nogometaš Partizana, Nikola Ninković, doživio je tešku prometnu nesreću u Hrvatskoj dok je putovao iz Srbije za Italiju. Kako prenose srpski mediji Ninković se na putu prema Zagrebu zabio u nepropisno parkirani kamion., a njegov je automobil nakon nesreće bio potpuno smrskan, dok je nogometaš zadobio teške ozljede, koje srećom nisu bile opasne po život.

Ninković je, kako vele srpski mediji, odmah prevezen u sisačku bolnicu gdje je proveo jedan dan, da bi ga nakon toga brat odvezao u jednu beogradsku kliniku. Ninković se javio srpskim medijima, ali samo putem SMS poruke jer nije mogao govoriti.

Teške ozljede glave

“Ne mogu govoriti jer su mi zamalo amputirali jezik. Usta su mi u koncima i jedno vrijeme neću moći govoriti. Ostalo je manje, više sve u redu. Imam neko krvarenje u mozgu, ali to će se riješiti samo od sebe, samo je potrebno vrijeme. Za sada ne smijem niti puno hodati, pa iz kreveta ustajem samo kad moram do kupaonice. Ruke su, hvala Bogu, dobro”, rekao je Ninković za Informer.

Ninkoviću su najviše stradala usta, a ozljede glave izgledaju dosta ružno, no, on je vrlo optimističan. Težinu njegovih ozljeda možete pogledati OVDJE.

“Nisam još ni svjestan što mi se dogodilo. Moji najbliži su me vidjeli, pa su se umirili. Posljednja dva dana su u suzama, nisu uopće spavali. Ohrabrio sam ih da je sve u redu i da će me uskoro gledati na terenu. Hvala dobrim ljudima koji su mi pisali poruke podrške i svim prijateljima koji su ponudili pomoć obitelji i meni. Hvala im do neba”, poručio je unesrećeni Ninković, inače igrač talijanskog Ascolija.