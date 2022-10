Posljednjih dana svjedočimo velikom nezadovoljstvu Intera iz Milana zbog ozljede koju je pretrpio Marcelo Brozović u susretu Austrije i Hrvatske. Broz je jedan od ključnih igrača talijanskog velikana, a u Interu smatraju da izbornik Zlatko Dalić i HNS nisu dovoljno pazili na njihova veznjaka. Slične situacije često su se događale kroz povijest, ali nitko ih nije rješavao kao veliki Sir Alex Ferguson.

Često se dogodi da netko od igrača pretrpi ozljedu dok nastupa za reprezentaciju, a time, naravno, u klubu nisu zadovoljni. Naravno, kada su u pitanju velika natjecanja poput Svjetskog i Europskog prvenstva, treneri rijetko imaju što za prigovoriti, ali im ne paše kada su u pitanju prijateljske utakmice. Primjera radi, Marko Pjaca je pretrpio tešku ozljedu na prijateljskom susretu s Estonijom prije nekoliko godina.

Upravo je o tome nedavno progovorio Sven-Goran Eriksson, koji je svojevremeno bio izbornik Engleske.

Legendarni Sir Alex

Šveđanin je otkrio da je legendarni Sir Alex Ferguson bio najžešći kada je u pitanju odabir njegovih igrača. Legendarnom Škotu jako je zasmetalo što je Eriksson zvao Waynea Rooneyja za susret koji nije bio od velike važnosti.

"S Alexom je to bilo nevjerojatno. Jedno me jutro zvao oko sedam sati, možda i ranije. Uvijek je bio nešto ljut, ali tada… Nazvao me i prijetio mi da će me ubiti jer sam pozvao Rooneyja u reprezentaciju. Vikao je, a meni nije bilo jasno što se događa. Samo sam mu kratko rekao: "Alex, pozvao sam Rooneyja. Uživaj u slobodnom vikendu, čujemo se". Spustio sam slušalicu i to je bilo to. Utakmica nije bila natjecateljska, ali sam htio najbolje igrače u reprezentaciji", otkrio je.

Otkrio je kako Ferguson nije bio jedini koji je vršio pritisak na izbornike, ali da je bio vrlo oštar i jasan.

"I drugi treneri su se žalili. I sam sam trenirao klubove pa mi je donekle jasno zašto tako reagiraju. Znam da je loše kada se igrač vrati ozlijeđen u klub, ali ne možeš radi toga zvati izbornike i prijetiti", zaključio je Eriksson.