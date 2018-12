POZDRAV, ŠJOR ŠPACO: Napustio nas je odgajatelj Hajdukovih generacija i autor legendarnih izjava

Nekadašnji trener Hajduka preminuo je u 80. godini života u Splitu

Sinoć je, u 80. godini života, preminula legenda splitskog Hajduka. Stanko Poklepović je preminuo nakon duge borbe sa zdravstvenim tegobama, zbog kojih mu je amputirana potkoljenica.

Rođen 1938. u Splitu, Stanko “Špaco” Poklepović proveo je cijelu igračku karijeru u RNK Splitu, ali je pravi trag za hrvatski nogomet ostavio kao trener. Od 1984. do 1986. vodio je prvu momčad Hajduka, a pod njim su tada svoj razvoj počele mnoge buduće legende kluba poput Aljoše Asanovića, Stjepana Andrijaševića i Joška Španjića.

Špaco je u svojoj prvoj sezoni umalo došao do titule prvaka Jugoslavije (završio je drugi, sa četiri boda manje od prvaka Sarajeva), a u drugoj je došao do četvrtfinala tadašnjeg Kupa UEFA.

U svom drugom mandatu na Poljudu osvaja i titulu prvaka Hrvatske (1992.), a tome je kasnije dodao i dva kupa – s Osijekom (99.) i Hajdukom (2010.). Osim što je smatran jednim od najvažnijih trenera novije povijesti Bijelih, Špaco je bio i zanimljiva, duhovita ličnost. Uostalom, riječ je o treneru koji je svojedobno na pitanje o tome zašto mu ne igra Ahmad Sharbini odgovarao sa – “Zašto ne igra moj sin?”.

Svojedobno, kada se 2015. godine još jednom vratio na klupu Hajduka, rekao je: “Osjećam se odlično, i mentalno i fizički. Možda sam star za seks, ali za nogomet nisam”, a autor je i sada već kultnih taktičkih termina poput spiralne impostacije i pirje.

‘Što je to spiralna impostacija? To je za pop**dit!’

“Što je to spiralna impostacija? To je za pop**dit šta je, eto. Igrače na terenu ne stavim u linije, nego spiralno jednog iza drugog, sve kako bi se dobila mogućnost da stignu zatvoriti prostor kad suparnik prođe. Ako se to dobro napravi, kroz spiralu ne može proć ni ptica! E, a nama je prošla”, rekao je.

Počivao u miru, šjor.