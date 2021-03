Krunoslav Rendulić za Net.hr o rastanku sa šibenskom klupom

Ni malo normalno, k tome i iznenađujuće odjeknula je današnja vijest kako Krunoslav Rendulić (47) više nije trener Šibenika i da mu je to priopćeno putem SMS-a, nakon svega.

No, kad njega pitate, s njim razgovarate o tome, on smiruje tonove, nekako valjda i samom sebi govoreći kako je to jednostavno dio igre, posla koji radi, koliko god to ružno i surovo, hladno zvučalo…

Šibenik ima šest bodova prednosti pred posljednjeplasiranom Lokomotivom

Sad već bivši trener trenutno šestoplasirane momčadi HNL-a, sa šest bodova prednosti pred zadnjom Lokomotivom, koji je ostvario respektabilne rezultate sa šibenskim povratnikom u HNL, javio nam se tijekom večeri, odgovorio na našu SMS poruku. Ova nije bila gorka…

Ružno je zvučalo u Šibenik.inu da je SMS-om dobio otkaz u klubu kojem je toliko dao, on je nas nazvao i na taj način odgovorio na nju. Valjda su rastanci uvijek nekako gorki i tužni, valjda svaki ima neke svoje manire ili obrasce ponašanja u određenim situacijama. I taj vražji SMS je postao dijelom i ophođenja s ljudima u, nazovimo ih kriznim situacijama…

No, istina je i ta da momčad nakon posljednjih šest prvenstvenih utakmica nije upisala pobjedu (posljednju još tamo 10. veljače protiv Istre doma 1:0), a uz to je u osmini finala kupa na domaćem terenu eliminirana od iste te Istre 1961. Eto što ti je sudbina, nogomet…

Rendulić, tako, poslije 631 dana provedenog na klupi Šibenika odlazi sa Šubićevca. U tom razdoblju vodio je momčad u 50 utakmica u kojima je ostvario 23 pobjede, sedam remija i 20 poraza i uveo klub iz 2.HNL u 1.HNL.

No, eto, očito je to cijena današnjeg nogometa. Prije manje od dva mjeseca ovaj Vinkovčanin bio je hit trener prve hrvatske nogometne lige, kada je njegov Šibenik senzacionalno pobijedio Dinamo na Maksimiru po prvi put u svojoj povijesti i oduševljavao hrvatsku nogometnu javnost partijama poput one sjajne, u odličnoj utakmici s Rijekom na Rujevici i u pobjedi doma, Lokomotivom u Kranjčevićevoj i protiv Varaždina u gostima, Hajduka na Poljudu… Međutim, svega 50-ak dana kasnije Rendulić je dobio otkaz. Naprasno ili ne?

‘Ne mogu reći da sam iznenađen, stvarno ne mogu’

“Ne mogu reći da sam iznenađen, stvarno ne mogu. Za sve one koji poznaju odnose unutar kluba jednostavno se moglo očekivati da će se tako nešto dogoditi, s obzirom da nisam bio na istoj valnoj duljini s novim vlasnikom kluba, jel’ tako”, kazao nam je u uvodu razgovora Krunoslav Rendulić i prešao na taj SMS…

“Jesam da, točno to. Ali dobro, valjda je to tako, današnje doba. Očito je to u modernom svijetu tako, ovom novom kapitalizmu, sms-ovi, mailovi, društvene mreže, što vam ja znam… Tako je novi vlasnik to zamislio, moguće da se i zbog ovih epidemioloških mjera pridržavaju uputa stožera, pa onda da ne dođemo u kontakt, pa ja valjda tako bilo lakše ali dobro. Pravo novog vlasnika je da smijeni trenera, nebitno sad. Mogao me smijeniti i zato što mu se ne sviđa moja frizura. To je tako, s te strane ja jednostavno nemam problem”, rekao nam je Krunoslav Rendulić i osvrnuo se na ono što je ostavio iza sebe u klubu…

“Prije svega, htio bih se zahvaliti igračima i stožeru, stvarno sam ponosan na igrače kako su to odradili i moram naglasiti kako za ovo vrijeme što sam bio tu nisam imao niti jedan incident u svlačionici. To je stvarno za svaku pohvalu. Ali ono što smo mi zajedno napravili, od ulaska u prvu ligu nakon osam-devet godina tapkanja u mraku, do toga da su nam predviđali da nećemo skupiti desetak bodova u čitavoj sezoni, a mi smo prvi put u klupskoj povijesti dobili Dinamo u gostima, tako da to ne može nitko izbrisati, to je jednostavno”, u potpunosti nam se otvorio Rendulić kojeg smo kratko prekinuli kazavši i Hajduk i Rijeku doma…

‘Zahvaljujem se svim ljudima u klubu koji su radili i predano rade’

“Ma i Hajduk, jasno. Ali govorim o ovom dijelu u gostima, pa onda to još malo i teže zvuči, onako… Ali dobro, mislim, to je jednostavno tako u sportu”.

Nama opet sve nekako ružno zvuči ovo oko rastanka s klubom na takav način. Ne treba raditi sad dramu ali opet…

“A dobro, da, nije baš”.

Upitali smo Krunoslava Rendulića zamjera li nekom nešto?

“Ma nemam kome što zamjeriti. Zahvaljujem se svim ljudima u klubu koji su radili i predano rade, to znači od ljudi koji su najniže rangirani, do onih koji su najviše rangirani. Jednostavno, za vrijeme mog mandata klub je napravio najveći transfer u povijesti kluba, to je isto činjenica. Činjenica je i ta da je vrijednost momčadi narasla s milijun na 7 i 33, znači čak sedam puta. To su sve činjenice koje stoje. Isto tako, mladi igrači su napredovali, ima puno interesa za mlade igrače. Deni Jurić koji je stvarno, ma koji će sigurno imati klub u ljeto, koji je već sad imao neke konkretne ponude ali jednostavno, klub tu nije našao svoj interes. Emira Sahitija kojeg sam stvarno… Njega je doveo Ive Bulat, ali stvarno momak koji ima kvalitetu, koji je pokazao da ima to, da je dobar, koji je stvarno bio generator dobre atmosfere u svlačionici, stvarno super pozitivan momak, ma svi do jednog su pozitivni ali on je taj koji je stršio”, objašnjava nam Rendulić.

Emotivan oproštaj

Oproštaj je, stoga, bio, emotivan…

“Moram priznati kako je bilo malo emotivno, je, ne mogu kazati, bez obzira koliko sam kanio ostati čvrst ali jednostavno Šibenik je za mene više od kluba, Šibenik je za mene emocija. Ja sam tu radio stvarno s velikim guštom i s velikom ljubavi, s obzirom da sam tu igrao prije dvadeset godina, tako da… Vezan sam tu dugi niz godina, za klub, na razne načine. No hajde dobro, idemo dalje”.

Sad kad je slobodan trener bit će na tržištu. Kakva je tamo situacija?

“Već su me kontaktirali čak da odmah uskočim na novi posao”.

Iz HNL-a?

“Pa, hajde sad da to ostane tajna. Ne bi bilo korektno od mene prema drugim ljudima. Ima kontakata, kažem, već su me danas kontaktirali neki, odmorit ću se sad, ne znam možda do kraja sezone, a i već tu je sad kraj, mjesec dva dana do kraja, tako da… Nadam se da će nešto biti, optimist sam po tom pitanju”, zaključio je Krunoslav Rendulić.