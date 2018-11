POVRATNIK U REDOVE FURIJE STRAHUJE OD HRVATSKE: ‘Ova utakmica će biti nešto sasvim drugo’

Španjolski nogometni reprezentativac najavio je utakmicu Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija

Povratnik u španjolsku reprezentaciju, Jordi Alba (29), smatra kako će utakmica između Španjolske i Hrvatske u četvrtak biti drugačija u odnosu na onu od prije dva mjeseca koja je završila 6-0.

U sjeveroistočnom predgrađu Las Rozas španjolski nogometaši su trenerali sat i pol, a trening je bio zatvoren za medije. To je Španjolcima bio drugi trening uoči posljednje utakmice Lige nacija koju igraju u Hrvatskoj.

‘Utakmica u Zagrebu neće biti kao ona u Elcheu’

„Utakmica u Zagrebu sigurno neće biti kao ona u Elcheu. Španjolska je tada snažno odigrala no ovo će sada biti nešto sasvim drugo. Hrvatska je napravila veliki rezultat na svjetskom prvenstvu, to je snažna momčad, a sada će igrati pred svojom publikom“, rekao je lijevi bek u utorak na konferenciji za medije pored Madrida.

U rujnu su sa 6-0 pobijedili u južnom gradu Elcheu, što je bio najteži poraz Hrvatske ikada.

Barcelonon igrač Alba, sa 66 natupa, nije igrao u toj utakmici. Posljednji put je nastupio za Španjolsku ljetos na svjetskom prvenstvu. Nakon toga je za izbornika postavljen Luis Enrique, koji mu je bio trener u Barceloni od 2014. do 2017. godine, no nije ga zvao u reprezentaciju. To se u medijima tumačilo osobnim razlozima.

‘Nikada nije bilo ničeg lošeg između mene Enriquea’

„Ne, nikada nije bilo ničeg lošeg između mene i Enrique. Nikada se nismo posvađali. To je bila profesionalna odluka i ja je poštujem. Ovdje ima puno dobrih igrača“, rekao je Alba.

U ponedjeljak su se u znak pozdrava zagrlili na ulasku u reprezentativni sportski centar. „Sretan sam što sam opet ovdje, uvijek mi je cilj bio nastaviti igrati za reprezentaciju a suigrači su me lijepo dočekali“, napomenuo je Alba.

Drugo gostovanje Španjolske u Hrvatskoj

Španjolska će u srijedu u 11 sati posljednji put trenirati u predgrađu Las Rozas a u 15 sati će poletjeti prema Zagrebu. To će njenoj reprezentaciji biti drugo gostovanje u Hrvatskoj nakon što je 2000. godine odigrala 0-0 u Splitu u prijateljskoj utakmici.

Španjolska vodi u skupini sa 6 bodova, Engleska ima 4, a Hrvatska 1 bod uz utakmicu manje. Samo će pobjednik skupine izboriti završni turnir Lige nacija, natjecanja koje ove godine igra prvi put. Španjolska je prošli mjesec u posljednjoj utakmici izgubila s 2-3 od Engleske u u južnom gradu Sevilli.