Wayne Rooney najbolji je strijelac u povijesti Manchester Uniteda, a donedavno je bio i najbolji strijelac engleske reprezentacije. Mnogi ga smatraju ponajboljim engleskim nogometašem koji je igrao, ali je sada otkrio da mu život nogometaša nije bio nimalo lagan.

Gostujući u podcastu koji vodi Rob Burrow, bivši engleski ragbi reprezentativac, Rooney je otkrio da se teško nosio s činjenicom da je slavan.

"Kada sam imao oko 20 godina, alkohol mi je služio za opuštanje, ali je došlo do toga da bih se samo povukao u sebe, zatvorio se u kuću na nekoliko dana i pio dok se ne bih onesvijestio", rekao je bivši nogometaš koji je završio svoju profesionalnu karijeru 15. siječnja 2021. nakon što je imenovan trenerom Derbyja.

Već s 18 godina napravio je svoj prvi, a kasnije će se ispostaviti i jedini veliki transfer u karijeri kada je iz Evertona prešao u United.

"Nisam se puno družio s drugim ljudima u to vrijeme, sramio sam se. Znao sam se osjećati kao da sam iznevjerio sve oko sebe, nisam se znao nositi s time. Ako ne prihvatite pomoć i savjete drugih, vrlo lako se nađete u situaciji da udarite u dno. To se meni dogodilo u tih nekoliko godina. Srećom, danas se više ne bojim pričati o problemima koji me muče", zaključio je Rooney.

