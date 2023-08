Hrvatska javnost ostala je potresena ubojstvom Michalisa Katsourisa, navijača AEK- koji je skončao život nakon što je uboden nožem.

Prijatelj koji je bio uz njega u posljednjim trenucima otkrio je kako je to izgledalo nakon napada Bad Blue Boysa i navijača Panthinaikosa:

"Trčali smo, htjeli smo pobjeći, ali u jednom trenutku sam čuo Michalisov glas. Govorio mi je 'brate, uboli su me, krvarim'. Uspjeli smo zajedno pretrčati još stotinjak metara i onda smo se sakrili ispred jedne crkve. Cijelo to vrijeme on je žestoko krvario, a s nama je bila i jedna djevojka. U jednom trenutku je Michalis poželio leći, ali mu to nismo dozvolili. Ta djevojka je glumila medicinsku sestru, zbilja je radila sve što je mogla."

'Oprosti, brate'

"Mnogi su je zvali, ali hitna pomoć nije dolazila jer policija nije dozvolila ni hitnoj ni vatrogascima. Ja sam otišao s motociklom potražiti pomoć i naišao sam na jedna privatna ambulantna kola i zamolio čovjeka da dođe do stadiona jer ima puno ozlijeđenih i jer mi prijatelj umire."

O svom ubijenom prijatelju Christos je imao samo riječi hvale:

"On nikad nikog nije povrijedio, a njegova ljubav prema AEK-u je bila ogromna. To se vidjelo u njegovom hodu, u svakom djeliću njegova života. Momčad je s tobom, brate, ne spavamo već dvije noći. Oprosti, brate, nisam uspio, to ti želim poručiti."