U nedjelju se igra Jadranski derbi, a Hajduk dolazi kod Rijeke na Rujevicu uoči 29. kola HNL-a.

Prvoplasiranoj Rijeci tri boda značit će dodatan odmak od Dinama koji je trenutno drugi, dok će Hajduk nakon dva poraza od Dinama (u prvenstvu i Kupu) pokušati prekinuti taj niz.

Policija je standardno Jadranski derbi označila kao susret visokog rizika. Potpuno je to logična odluka jer je prije samo četiri dana Torcida na Poljudu napravila velike nerede nakon što je Dinamo izbacio Hajduk iz Kupa.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika i sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakonu o javnom okupljanju.

S obzirom na očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama.

Obavijest za posjetitelje/gledatelje

Ulazi na stadion Rujevica bit će otvoreni od 17.30 sati. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije, kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta.

Prihvat gostujućih navijača

Gostujuće navijače prihvatit će policijski službenici na Kikovici, na autocesti A6 te ih pozivamo da na navedenu lokaciju dođu do 16.30 sati, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Rujevica u Rijeci. Gostujućim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, budući da će policijski službenici bez stajanja osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do stadiona. Na stadionu osigurana je prodaja bezalkoholnih pića i hrane.