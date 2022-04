Samo dan nakon što je Dinamo izgubio na Poljudu od Hajduka Željko Kopić dobio je otkaz.

"Ovim putem želim zahvaliti Upravi kluba, igračima, stručnom stožeru, trenerima i svim zaposlenicima kluba na uspješnoj i kvalitetnoj suradnji koju smo imali zadnjih dvije godine. Od prvog dana kada sam postao direktor Nogometne škole te kasnije sportski direktor i trener prve momčadi želio sam da klub napreduje i nadam se da sam u jednom djelu to i ostvario. Klubu želim uspješan kraj sezone i ono najvažnije osvajanje naslova prvaka", rekao je Željko Kopić.

A nakon što je klub potvrdio ovu odluku krenula su nagađanja tko će sjesti na klupu Modrih do kraja sezone, a onda i nakon toga. najviše ss spominje ime Sergeja Jakirovića, ali on je upravo osigurao naslov s mostarskim Zrinjski i nema šanse da ga klub pusti sedam kola prije kraja. On je potencijalno rješenje nakon što završi sezona. Sada se pojavila priča da bi prijelazno rješenje mogao biti Ante Čačić, bivši hrvatski izbornik nekadašnji trener Dinama.

A svoje mišljenje o tome tko bi trebao voditi Modre dao je Tomislav Globan.

"Igor Bišćan je jedino realistično rješenje za klupu Dinama u ovom trenutku za koje bih "dao ruku u vatru" da će razdrmati svlačionicu i uzeti titulu. Ali poprilično sam uvjeren da će priliku dobiti neki "vojnik kluba" ili netko tko si kroz intervjue već tjednima priprema teren.Dinamovac od glave do pete, frajer s gardom, karakterom te uspjesima i trofejima gdje god je radio. Dakle, vjerojatno ništa od toga."