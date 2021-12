Nakon što je Hajduk u nedjelju svladao Dinamo na Maksimiru u derbiju 18. kola Prve HNL s 2:0, igrače su ispred Poljuda dočekali navijači i s njima proslavili veliku pobjedu.

Tijekom proslave netko je od navijača podigao na ramena Marka Livaju, a on je zajedno s navijačima pjevao uvredljivu pjesmu "Mrzim Dinamo, srpsko ime to". Snimku je objavio jedan portal, a brzo se proširila po medijima, društvenim mrežama pa čak i stranim medijima. No, sada se pojavila nova snimka.

Na novoj snimci snimljeni su hrvatski reprezentativac Marko Livaja te legendarni vratar Hrvatske i heroj SP-a 2018. Danijel Subašić kako pjevaju "Mrzim Dinamo, srpsko ime to", ali ne zna se gdje je i kada snimljen video. Vidljivo je da su njih dvojica negdje, vjerojatno, u noćnom klubu ili nekoj većoj zabavi, a nakon te pjesme povela se i ona: "I Purgera i Riječana i šakama i nogama i bocama i letvama, sve za našeg Hajduka".

Video pogledajte OVDJE.