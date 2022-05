Nakon što dugo nije bilo jasno u kojem će klubu nastaviti karijeru, sjajni francuski napadač Kylian Mbappé (23) odlučio je da će potpisati novi ugovor s PSG-om i ostati na Parku prinčeva.

Mbappé se dugo povezivao s odlaskom u Real Madrid, za kojega je mogao potpisati kao slobodan igrač, čak je izgledalo i da je tj posao završen, no ipak je u zadnji čas došlo do velikog preokreta i on bi trebao u subotu, nakon PSG-ove posljednje utakmice sezone objaviti da ostaje u Parizu.

Eurosport je u petak objavio PSG je Mbappéu ponudio 300 milijuna eura samo kao bonus za potpis ugovora i plaću u iznosu od 100 milijuna eura neto godišnje, što je nevjerojatna svota kojoj ni bogati Real ne može parirati. Navodno su mu Parižani ponudili i velike ovlasti u klubu tako da će moći odlučivati o treneru i transfer politici, što nikada ne bi dobio u Realu.

Ponudili mu desetku?

Kraljevski klub dugo je pokušavao nagovoriti Mbappéa da im se pridruži, a francuski novinar Santi Aouna objavio je u subotu da su mu Kraljevi bili spremni čak ponuditi i da nosi broj 10 na dresu, koji trenutačno pripada našem Luki Modriću.

Međutim, novinar Marce Mario Cortegana objavio je pak na Twitteru kako ta priča nije istinita.

"Hazard unatoč svojoj situaciji nije htio prepustiti sedmicu, koju Mbappé nosi u klubu. Zamislite što bi Modrić, povijesna legenda kluba koja i dalje igra na vrlo visokoj razini, mislio o tome. Uz dužno poštovanje, prema mojim informacijama to nije istina", pojasnio je Cortegana.

Mbappé broj 10 nosi u francuskoj reprezentaciji, dok se u PSG-u morao zadovoljiti sa sedmicom, jer desetka pripada Neymaru koji mu je nije htio prepustiti.

No, Mbappé ipak neće završiti u Madridu pa će naš Luka nositi desetku i sljedeće sezone.