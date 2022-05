U posljednjoj utakmici 33. kola Prve HNL Lokomotiva i Dinamo su u Kranjčevićevoj ulici igrali 1-1 (1-0). Lokomotiva je povela iz kaznenog udarca kojega je realizirao Sandro Kulenović (30-11m), a Dinamo je u drugom poluvremenu poravnao autogolom Nikole Solde (50-ag).

Tri kola prije kraja vodeći Dinamo ima 70 bodova, četiri više od drugog Hajduka, a pet više od trećeg Osijeka, dok je Lokomotiva ostala peta sa 45 bodova, pet više od šeste Gorice.

Dinamu je kiks protiv Lokomotive, nekadašnje filijale, a danas, čini se, sve ljućeg rivala, dodatno zakomplicirao situaciju. Očekivalo se da će Modri svladati Lokomotivu i odcijepiti se dodatno na vrhu, ali momčad s Kajzerice ove sezone jednostavno ne da nekadašnjem roditeljskom klubu bodove.

Zanimljiv podatak vezan baš za taj segment izvukao je profesor Tomislav Globan. Naime, pokazalo se da niti jedan klub iz takozvane "velike četvorke" nije prosuo više bodova protiv nekoga iz ostatka Prve HNL kao što je Dinamo protiv Lokomotive. Izgubio ih je čak sedam. A Lokomotiva se može pohvaliti i time daje uzela najmanje četiri boda svim "velikim klubovima".

Podatak je to koji će sigurno teško prožvakati na Maksimiru, pa i u Međugorju odakle se i dalje parcijalno, daljinskim upravljačem, upravlja Dinamom. Tko zna kako će Zdravko Mamić reagirati kada vidi da mu prolaz do titule blokira klub kojeg su do jučer nazivali Dinamovim satelitom i koji je svojevremeno dijelio istu domenu e-mail adrese.