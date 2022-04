Nogometaši Atalante u zaostaloj utakmici 20. kola Serie A na svojem terenu su odigrali 4:4 s Torinom.

Prvo poluvrijeme je završeno rezultatom 2:2, a u nastavku je Torino stigao do prednosti od 4:2, no to su vodstvo imali samo deset minuta, od 68. do 78., kada je hrvatski reprezentativac Mario Pašalić smanjio na 4:3.

Pašalić je u polovici Atalante započeo akciju, dodao Murielu i otrčao sve do protivničkog šesnaesterca, gdje mu Muriel vraća loptu, izbio pred golmana te hladnokrvno zabio.

OVDJE možete pogledati taj pogodak.

Do kraja utakmice Atalanta je uspjela izjednačiti, za 4:4 je zabio Muriel u 84. minuti iz penala i tim je rezultatom završena utakmica.