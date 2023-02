VELEBNO ZDANJE / Pogledajte najnovije snimke novog stadiona Osijeka, bit će najmoderniji u Hrvatskoj. Zna se i kada bi mogao biti gotov

Prvo se najavljivalo da bi stadion trebao biti otvoren do prve službene utakmice u drugom dijelu prvenstva, što se nije ostvarilo, pa se govorilo o mogućnosti da se otvori na proljeće, no niti to se ne čini izglednim