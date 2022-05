Robert Prosinečki debitirao je za Dinamo prije svog 18 rođendana. Bilo je to 2. studenog 1986. protiv sarajevskog Željezničara. U tom susretu postigao je prvijenac i pokazao o kakvom se talentu radi, međutim do kraja sezone Ćiro Blažević mu je dao priliku u samo još jednoj utakmici.

Ubrzo nakon toga preselio je u Crvenu zvezdu, a iz tog vremena poznata je Ćirina izjava 'ako postane igrač pojest ću diplomu'. Prosinečki je nakon toga postao jedan od najboljih na svijetu, a Blaževiću je kanije pojašnjavao:

"Uoči Robijevog debija za Dinamo protiv Željezničara, kada je postigao prekrasan pogodak, s njim sam potpisao četverogodišnji ugovor! Evo vam Žutoga pa ga pitajte! To znači da sam u njemu prepoznao velikoga igrača, a to što sam rekao da ću pojesti diplomu ako on postane igrač bila je figura kojom sam ga želio motivirati."

“Prilikom jedne naše posjete Zagrebu, prišao nam je čovjek koji je rekao da je njegov ujak, i da je Robert nesretan u Dinamu. Rekao sam mu da ga dovede u Beograd na nekoliko dana, a tada sam vidio da ovaj pravi čuda s loptom. Zatražio sam od našeg trenera Velibora Vasovića da ga pogleda na treningu. Vidjela se klasa. Sve smo se dogovorili za pet minuta“, ispričao je svojedobno Dragan Džajić.

Prosinečki je u Crvenoj zvezdi proveo četiri sezone Odigrao je 117 prvenstvenih utakmica, postigao je i 25 golova, a 1991. osvojio je Kup prvaka, odnosno današnju Ligu prvaka.

No, vratimo se onom golu s početka teksta. Svatko tko ga je vidio govore o tom golu da je fantastičan. Lopta je zaobišla prste Slobodana Janjuša i ušla se u mrežu. I danas se o tom golu govori kao o nogometnom čudu.