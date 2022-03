Hrvatska nogometan reprezentacija nalazi se u Kataru gdje će u prijateljskim utakmicama odmjeriti snage sa Slovenijom 26. ožujka te Bugarskom 29. ožujka.

Na turniru će nastupiti i katarska reprezentacija, koja će odigrati utakmice protiv Bugarske 26. ožujka i Slovenije 29. ožujka, a susreti će se igrati na stadionima u Dohi na kojima će se igrati i dvoboji tijekom Svjetskog prvenstva koje će se održati od 21. studenoga do 18. prosinca.

"Bila nam je želja u ožujku igrati u Dohi, pa zahvaljujem rukovodstvu Saveza što je dogovorilo sudjelovanje na ovom turniru. Bit će nam to odlična prilika da malo upoznamo Katar i osjetimo uvjete koji nas čekaju - klimu, infrastrukturu, kulturu. Smatram da su protivnici po mjeri, dvije kvalitetne momčadi koje će nam biti dobar test za ono što nas čeka dalje. Prije svega, radujemo se okupljanju, da nastavimo graditi zajedništvo koje će biti ključno za uspjehe u natjecanjima koja nas čekaju u nastavku godine", najavio je nedavno izbornik Zlatko Dalić ovu akciju.

A uoči sraza sa Slovenijom na Instagramu se nakon više od mjesec dana oglasio Dejan Lovren. Naš branič objavio je fotku u društvu Dalićevog novog pomoćnika Marija Mandžukića te se sa Šimom Vrsaljkom malo našalio na račun nekadašnjeg napadača, koji je poznat kao mrgud s velikim srcem.

Uz to Lovren je na Instagram storyju ostavio i jednu poruku.

Hrvatska je protiv Slovenije do sada odigrala 11 utakmica, a posljednje dvije upravo u kvalifikacijama za odlazak na SP tijekom prošle godine. Na startu kvalifikacija Hrvatska je izgubila s 0-1 u Ljubljani u ožujku, a bio je to i jedini dosadašnji poraz u međusobnim susretima, no uzvratila je uvjerljivom 3-0 pobjedom u Splitu u rujnu. Ukupno je Hrvatska ostvarila sedam pobjeda uz tri remija i jedan poraz protiv Slovenije.

Protiv Bugarske Hrvatska je do sada odigrala sedam utakmica od samostalnosti te ostvarila četiri pobjeda, dva remija i jedan poraz. Posljednje utakmice Hrvatska i Bugarska su igrale u kvalifikacijama za EURO 2016., a Hrvatska je bila uspješnija i u Sofiji (1-0) i u Zagrebu (3-0).