Nogometaši Villarreala u prvom poluvremenu uzvratne utakmice polufinala Lige prvaka protiv Liverpoola su stigli do prednosti 2:0 i tako nadoknadili prednost Redsa iz prvog susreta, no u samo pet minuta u nastavku Englezi su zabili dva gola i došli na milimetar do plasmana u finale.

Prvi pogodak Liverpool je postigao u 62. minuti nakon velike pogreške Villarrealovog golmana Rullija. Fabinho je šutirao iz teške pozicije s desne strane iskosa, ali lopta je išla nezgodno, između nogu vratara koji se loše pozicionirao i ušla je u gol.

Prvi pogodak Liverpoola možete pogledati OVDJE.

Pet minuta kasnije Liverpool je ponovno zabio i to opet nes(p)retne reakcije Rullija. Prekrasan centaršut uputio je Trent na rub peterca i Diaz je tamo glavom lijepo gurnuo kroz noge Villarrealovom golmanu.

Gol za 2:2 možete vidjeti OVDJE.