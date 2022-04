Pravi spektakl jučer su nam priuštili Manchester City i Real Madrid u sklopu prve utakmice polufinala Lige prvaka. Domaći City na kraju je slavio s 4:3, ali putnik u finale najprestižnijeg natjecanja još uvijek je pod velikim znakom upitnika.

Naš Luka Modrić na terenu je bio sve do 79. minute kada ga je zamijenio Dani Ceballos. Hrvatski kapetan je sjajno sačuvao loptu i proslijedio ju do Mendyja prije nego je ovaj asistirao Benzemi za prvi pogodak Kraljeva. Imao je i nekoliko lijepih poteza, "tunel" Bernardu Silvi, ali to nije bilo najbolje izdanje u kojem smo navikli gledati hrvatskog virtuoza.

Španjolska Marca analizirala je susret Manchester Cityja i Reala, a istaknuli su i ključni problem zbog kojeg je Modrić odigrao nešto slabije od očekivanog.

Magic Luka

Španjolci tvrde da je Carlo Ancelotti ponovno koristio Modrića na krivoj poziciji, baš kao što je napravio i u visokom porazu od Barcelone prije nekoliko tjedana. "Ancelotti je izludio Modrića", pišu Španjolci te tvrde kako je talijanski strateg Modrića ponovno postavio preblizu protivničkom golu, odnosno previše napadački.

Usprkos tome, hrvatski kapetan imao je nekoliko briljantnih poteza. U jednom trenutku našao se uz aut-liniju među petoricom igrača Manchester Cityja. Krasno je sačuvao loptu i potom predriblao dvojicu igrača u nebesko plavom. Na kraju je mirno dodao loptu svojem suigraču.

Još je atraktivniji bio dribling protiv Bernarda Silve. Naš Luka je primio loptu na lijevoj strani, gurnuo loptu kroz noge portugalskom čarobnjaku i potom lijepo proigrao Benzemu.

Njegove poteze za pamćenje pogledajte OVDJE. (Dribling među petoricom 1:00 min, tunel 1:11 min)