Nakon što je prvi susret u Frankfurtu završio 1-1, nogometaši Eintrachta, za koje je igrao i hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić, priredili su veliko iznenađenje pobijedivši na Camp Nou Barcelonu s 3-2 izborivši tako plasman u polufinale Europske lige.

Eintracht je na Camp Nou imao podršku više od 25.000 navijača. Premda je momčad iz Frankfurta imala pravo na samo 5.000 ulaznica, njemački navijači su nabavili ulaznice svim mogućim kanalima pa je atmosfera bila kao da se igra u Frankfurtu.

Počelo je šokantno za Barcu. Eric Garcia je u trećoj minuti oborio Jespera Lindstroma, a portugalski sudac Artur Soares Dias pokazao na bijelu točku. Filip Kostić je sigurno izveo kazneni udarac. Njegov pogodak pogledajte OVDJE.

Golčina u rašlje

U 10. minuti Barca je mogla izjednačiti. Pedri je ubacio na drugu stativu, Aubameyang je pucao glavom, ali preko gola. U nastavku poluvremena Barcelona je pritiskala, no nije uspjela slomiti njemačku obranu. S druge strane Eintracht je vrebao na kontre i jedna takva im je donijela povećanje prednosti u 36. minuti. Kostić je dodao do Rafaela Borrea koji je povukao i potom opalio s više od 25 metara i sjajno pogodio u rašlje.

Golčinu pogledajte OVDJE.

Sjajan pogodak Kostića

Katalonski sastav je već u drugoj minuti nastavka mogao smanjiti, no Aubameyang je promašio zicer. Uslijedila je velika prilika za goste u 58. minuti, pucao je Lindstrom, ali je Marc-Andre ter Stegen sjajno reagirao. Međutim, niti Ter Stegen u 67. minuti nije mogao ništa, Kostić je sjajno pogodio za nevjerojatnih 3-0.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Barcelona je u 84. minuti zabila pogodak, no Busquets je bio u zaleđu. No, u prvoj od devet minuta nadoknade Busquets je ipak smanjio rezultat sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Barcelona je u devetoj minuti nadoknade zabila još jedan gol, Depay je zabio s bijele točke, no za više od toga nije bilo vremena. Za Eintracht je cijeli susret odlično odigrao Kristijan Jakić.