Momčad iz Zagreba stigla u Vukovar i šokirala se stanjem terena. Pogledajte kako izgleda

Snijeg je učinio svoje. Nogometni derbi 16. kola SuperSport Prve NL između Vukovara 1991 i Dubrave Tim Kabel odgođen je jer je teren u Vukovaru u lošem stanju. Razlog nepovoljnim uvjetima za igru su jučerašnje padaline. Utakmica bi se trebala odigrati u ponedjeljak od 13.30. Vijest je na svojoj službenoj stranici podijelila Dubrava i slikama zorno dočarala kako travnjak izgleda.

"Naša momčad stigla je na gradski stadion u Vukovaru gdje se danas neće igrati derbi 16.kola SuperSport Prve NL. Zbog vremenskih nepogoda utakmica je odgođena za ponedjeljak u 13.30", kratko su napisali iz kluba.

Za spomenuti kako je ovaj dvoboj trebao biti trenerski debi bivšeg hrvatskog reprezentativca Gordona Schildenfelda, koji je na klupi Vukovara zamijenio Branka Karačića. On je smijenjen nakon poraza od Cibalije u prošlom kolu, iako se njegova momčad nalazi na prvom mjestu.

Vukovar nakon 15 kola ima 30 bodova, te uz Opatiju drži lidersku poziciju u Prvoj NL, nominalno drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Dubrava je trenutačno na trećoj poziciji s 27 bodova te su se eventualnom pobjedom u ovom susretu mogli izjednačiti s liderom. No, za to će morati pričekati minimalno do ponedjeljka. Ova odgoda je otvorila prostor Opatiji da, barem privremeno, preuzme prvo mjesto na tablici.

