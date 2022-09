Nevjerojatni napadač Erling Braut Haaland zabio je novi fantastičan gol, ne znamo što je ljepše Haalndova akrobacija ili Cancelova asistencija vanjskom.

Manchester City je pobjedio bivši Haalandov klub Borussiju s 2:1, Dortmund je poveo na Etihadu, ali nije mogao do trijumfa.

Mladi Norvežanin je zabio pobjednički pogodak za Građane, ali nije slavio gol iz poštovanja prema Nijemcima. Taj nevjerojatan gol možete pogledati ovdje.

'Kao moj prijatelj Zlatan'

Jedan od najboljih trenera na svijetu Pep Guardiola, kao i obično bio je zanimljiv na konferenciji za medije:

"Oni koji me znaju svjesni su koliko mi Johan Cruyff značu kao osoba, učitelj, trener, mentor, sve… Prije puno godina on je zabio nevjerojatan gol protiv Atletica. Čim je Haaland zabio Borussiji, rekao sam 'Cruyff!' jer me podsjetio na taj gol", kaže Guardiola i nastavlja:

"Odmah zatim sjetio sam se i mog dragog prijatelja Zlatana Ibrahimovića koji je jedini još mogao zabiti ovako jer je nogom hvatao prečku", sjetio se Španjolac legendarnog 'Ibre' s kojim se nije baš najbolje slagao.