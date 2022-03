Francuski reprezentativac Paul Pogba iza sebe ima tjedan iz pakla. U utorak navečer njegov Manchester United izgubio je na Old Traffordu od Atletico Madrida i ispao iz Lige prvaka, međutim sada je otkrio što se dogodilo dok je on bio na travnjaku Old Trafforda.

"Prošle noći moja je obitelj doživjela najgoru noćnu moru kad su lopovi provalili u naš dom dok su bebe spavale u svojoj sobi. Lopovi su tu bili samo pet minuta, ali oduzeli su nam nešto puno vrijednije od bilo čega što smo imali u domu, a to je osjećaj sigurnosti.

To se dogodilo tijekom posljednjih minuta sinoćnje utakmice Lige prvaka kada su lopovi znali da nismo u kući. Supruga i ja smo požurili kući, a da nismo znali jesu li naša djeca sigurna. Kao otac, nema goreg osjećaja na svijetu od onog kad ne možete zaštiti svoju djecu. Iskreno se nadam da nitko nikada neće osjetiti ono što sam ja osjetio.

Zbog svega toga nudimm nagradu svakom tko nam pomogne da pronađemo provalnike", poručio je Pogba.

Ovom veznjaku ugovor s Crvenim vragovima istječe na ljeto, a kako novi još nije potpisao nagađa se da će napustiti klub u koji se 2016. vratio iz Juventusa u tada rekordnom transferu od 89 milijuna funti.