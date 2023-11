Hrvatska nogometna reprezentacija ovog će mjeseca odigrati dvije posljednje utakmice u skupini D kvalifikacija za UEFA EURO 2024 u Njemačkoj - prvu u Rigi 18. studenoga protiv Latvije, a drugu 21. studenoga u Zagrebu protiv Armenije.

Tijekom proteklog vikenda najvjerniji navijači imali su pravo prvokupa ulaznica u pretprodaji. Naime, Hrvatski nogometni savez donio je odluku da će prednost prvokupa ulaznica imati najvjerniji navijači te je 1.000 navijača s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina tijekom proteklog vikenda imalo mogućnost kupnje do dvije ulaznice za utakmicu protiv Armenije, te 300 najvjernijih navijača po jednu ulaznicu za utakmicu u Latviji.

Slobodna prodaja ulaznica za obje utakmice počet će u ponedjeljak, 6. studenoga, i bit će organizirana isključivo putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice i to po sljedećim cijenama:

Riga, 18. studenoga: Latvija - Hrvatska

Tribina za hrvatske navijače - 10 eura

Zagreb, 21. studenoga: Hrvatska - Armenija

Tribina Zapad sredina - 35 eura

Tribina Zapad dolje - 30 eura

Tribina Zapad gore- 20 eura

Tribina Sjever dolje - 15 eura

Prodaja ulaznica uključuje e-ulaznice koje kupac treba preuzeti sa svojih korisničkih stranica nakon kupovine i ispisati na svome pisaču, a pravo na kupovinu imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice pri čemu drugi navijači ne moraju nužno biti državljani Republike Hrvatske.

Rok za kupnju ulaznica putem interneta za utakmicu u Rigi traje do 15. studenoga do 12 sati ili do rasprodaje svih ulaznica, a za utakmicu u Zagrebu do početka utakmice ili do rasprodaje svih ulaznica. Ulaznice su putem interneta dostupne na portalu za ulaznice, gdje možete pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Hrvatski nogometni savez naglašava da će na utakmici u Zagrebu zaštitarska služba dosljedno i striktno kontrolirati i uspoređivati osobne podatke s podacima na ulaznici te će na stadion moći ući samo osobe s usklađenim podacima. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na "crnom tržištu" s drugim podacima na ulaznici. Također, neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije 2x1 metar.

